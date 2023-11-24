Москва, 24 ноября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Жители Украины боятся высказать мнение, если оно будет противоречить официальной позиции киевского режима, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он заявил 24 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее издание Bloomberg, проанализировав опросы, проводившиеся на Украине, выяснило, что там имеется «растущее меньшинство» граждан, готовых на территориальные уступки ради мира с Россией.

«Они ссылаются на некие опросы, хотя лично я не понимаю, как сейчас на Украине можно проводить какие-то серьёзные опросы, — сказал Корнилов. — Там даже выборку сделать невозможно — не знаешь, от чего отталкиваться. Но да, есть тенденция — там уменьшилось число тех, кто кричит «Победа, и никаких уступок!».

По его словам, публикация Bloomberg — это показатель того, что на Западе эта тема вброшена и теперь её будут обсуждать. Тем более, как полагает Корнилов, на Украине есть очень много людей, которые понимают, что Донбасс и Крым уже никогда не будут частью Украины.

«Эта тема обсуждалась ещё до начала СВО. Пропагандисты типа Гордона кричали: »Пётр Алексеевич, не принимайте обратно Донбасс и Крым, так как они нас потянут на дно». Но я уверен, что на самом деле тех, кто готов смириться с потерей Крыма и Донбасса, на Украине большинство, — сказал политолог. — Но социологии на Украине нет. Как и демократии. Решения принимаются не народом Украины. Там невозможна ситуация, когда можно принимать во внимание мнение народа. Есть мнение власти и есть мнение Запада. Мнения граждан не спрашивает никто».

Корнилов призвал не забывать, что если на Украине кто-то высказывает мнение о том, что можно идти на уступки России, то в его отношении начинают работать военкоматы и карательные структуры.

«Стоит тебе лайкнуть не тот пост, как тебя тут же затаскают по кутузкам, — констатировал политолог. — И как в такой ситуации социолог может проводить заслуживающий доверия опрос? Что должен ответить человек на вопросы о Крыме или Донбассе, если он знает, что его могут сгноить в тюрьме, если он ответит «неправильно»? Конечно, люди будут скрывать своё мнение».

Подытоживая сказанное, Корнилов подчеркнул, что Зеленский будет считаться только с силой — в первую очередь силой российской армии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации Bloomberg, на Украине растёт число жителей, которые готовы пойти на территориальные уступки ради мира с Россией.

В свою очередь, руководитель киевского режима Владимир Зеленский ещё в октябре 2022 года подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Запад смотрит на ситуацию более двусмысленно. Так, глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части территорий.

Британский военный эксперт Шон Белл также заявил, что Зеленскому придётся смириться с потерей территорий, поскольку весенне-летнее наступление закончится провалом, а у ВСУ не хватит сил для захвата и удержания позиций.

Профессор международного права итальянского Университета Падуи Тарчизио Гаццини полагает, что для того, чтобы как можно скорее преодолеть международный кризис, власти Украины должны согласиться на мирное урегулирование и признать принадлежащими России некоторые территории.