Киев, 5 апреля, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Для того чтобы как можно скорее преодолеть международный кризис, власти Украины должны согласиться на мирное урегулирование и признать принадлежащими России некоторые свои территории. Об этом написал профессор международного права итальянского Университета Падуи Тарчизио Гаццини в статье в британской газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Эксперт считает, что настало время рассмотреть вопрос о консенсусном пересмотре украинских границ. На его взгляд, единственной возможной альтернативой боевым действиям должно стать добровольное согласие Украины на пересмотр собственных границ.

По мнению Гаццини, именно такой вариант развития событий может косвенно отвечать интересам всех сторон.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вхождение Украины в НАТО является наилучшим решением обеспечения безопасности в евроатлантическом регионе.