Брюссель, 15 августа, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий, пишет 15 августа норвежское издание VG.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — сказал, в частности, он.

По мнению Йенссена, это решение может привести к завершению конфликта на Украине. В то же время, добавил он, Украина сама должна решить, когда именно и на каких условиях вести переговоры.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Going Underground заявил, что НАТО распадётся через 12–15 месяцев, если украинский конфликт не закончится в скором времени. По его словам, опросы общественного мнения указывают на растущее недовольство населения западных стран текущей политикой в отношении Киева.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан 17 июля заявил, что Украине для вступления в НАТО необходимо провести демократические реформы. Альянс, по его словам, будет работать с Украиной с целью обеспечить завершение реформ.

Украинский президент Владимир Зеленский в июле раскритиковал планы саммита НАТО обсуждать не членство Киева в альянсе, а только приглашение к вступлению. При этом он заявил, что Киев заслуживает большего.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет большую опасность для Европы. А глава российского МИД Сергей Лавров подчёркивал, что США и НАТО уже прямо участвуют в конфликте на Украине не только поставками вооружений, но и подготовкой кадров на территориях стран блока.