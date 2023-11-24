Вашингтон, 24 ноября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. На Украине растёт число жителей, которые выражают готовность пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Об этом 24 ноября сообщает Bloomberg, ссылаясь на соответствующие опросы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев склоняется к мысли, что территориальные уступки России могут быть неизбежной ценой за мир», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что ситуация на фронте за год практически не изменилась, при этом не помогает Киеву и поддержка западных союзников.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что происходящее на Украине является трагедией и сейчас нужно искать пути для её прекращения. Он подчеркнул, что именно Украина, а не Россия, отказалась от ведения переговоров и закрыла себе пути для диалога, тогда как Москва всегда была готова к нему.

В октябре 2022 года лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. С весны 2022 года Киев всячески противится возможности проведения мирных переговоров с Москвой.