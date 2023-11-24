Москва, 24 ноября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Холдинг «Росэлектроника» разработал комплекс противодействия дронам «Чистюля». Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Пресс-служба госкорпорации «Ростех» Антидронный комплекс «Чистюля»

«Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые продемонстрировал компактный комплекс противодействия беспилотникам «Чистюля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что презентация устройства прошла в рамках конференции «Армия и общество», организованной Минобороны РФ, изделие было разработано и выпускается входящим в «Росэлектронику» ЦНИИ «Циклон».

Данный комплекс представляет собой кейс размером 34*28*17 см весом до 8 кг, он полностью подавляет каналы управления и навигации летательных аппаратов в радиусе до километра, а также блокирует передачу фото− и видеоданных с БПЛА, пояснили в пресс-службе, добавив, что устройство оснащено антеннами трёх типов с раздельным управлением частотами, которые излучают мощный всенаправленный импульс.

«Чистюля» питается как от сети, так и от встроенного аккумулятора, который обеспечивает автономную работу в течение 100 минут, прибор оснащён системой активного охлаждения, что позволяет устройству функционировать без перерывов, уточнили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, госкорпорация «Ростех» досрочно направила в Вооружённые силы России новейшую систему минирования «Земледелие». Отмечается, что данный комплекс способен в считаные минуты разместить мины на площади в несколько футбольных полей. Система может в автоматическом режиме осуществлять залп по расчётным точкам прицеливания, регистрировать на электронной карте координаты падения и передавать данные вышестоящему звену управления.

«Ростех» поставил в Вооружённые силы России партию беспроводных устройств связи, работающих в режиме громкой связи. Отмечается, что оборудование обеспечивает качественный приём и передачу звука, в том числе в экстремальных условиях. Технология позволяет успешно выполнять задачи в условиях быстро меняющегося боевого пространства, уточнили в госкорпорации. Оборудование представляет собой портативное беспроводное приёмо-передающее устройство, которое работает в режиме громкой связи. Оборудование способно принимать и передавать звуковую информацию, находясь на расстоянии до 10 м от базового блока.