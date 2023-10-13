Москва, 13 октября, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Ростех» досрочно направила в Вооружённые силы России новейшую систему минирования «Земледелие». Об этом 13 октября сообщает пресс-служба госкорпорации.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Ростех» досрочно направил в войска новейшую систему минирования «Земледелие», говорится в сообщении.

Отмечается, что данный комплекс способен в считаные минуты разместить мины на площади в несколько футбольных полей. Система может в автоматическом режиме осуществлять залп по расчётным точкам прицеливания, регистрировать на электронной карте координаты падения и передавать данные вышестоящему звену управления.

Уточняется, что взрывные устройства деактивируются либо самоликвидируются в установленное время, это ускоряет и упрощает разминирование после прекращения боевых действий.

Спецоперация и провалившееся контрнаступление ВСУ показали, что грамотно поставленные минные заграждения способны стать непреодолимым препятствием для противника, пояснил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, чьи слова приводит пресс-служба.

«Земледелие» может с высокой скоростью устанавливать «интеллектуальные» минные поля даже в труднодоступных районах. Что немаловажно, «Земледелие» повышает боевые возможности подразделений по решению задач минирования, соблюдая все международные соглашения о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», — отметил Оздоев.

Уточняется, что принцип работы «Земледелия» похож с реактивными системами залпового огня, но для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начинённые различными типами мин.

Как передавало ИА Регнум, «Ростех» поставил в Вооружённые силы России партию беспроводных устройств связи, работающих в режиме громкой связи. Отмечается, что оборудование обеспечивает качественный приём и передачу звука, в том числе в экстремальных условиях. Технология позволяет успешно выполнять задачи в условиях быстроменяющегося боевого пространства, уточнили в госкорпорации. Оборудование представляет собой портативное беспроводное приёмо-передающее устройство, которое работает в режиме громкой связи. Оборудование способно принимать и передавать звуковую информацию, находясь на расстоянии до 10 м от базового блока.

Ранее специалисты холдинга «Росэлектроника» создали комплекс связи с искусственным интеллектом (ИИ) для самолётов пятого поколения.

Применение разработки будет способствовать повышению качества связи между воздушными судами и наземными комплексами, указывается, что комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот. При этом он использует технологию когнитивного радио, в результате чего в значительной степени повысилась защита связи от помех и средств разведки.