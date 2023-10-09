Москва, 9 октября, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Ростех» поставила в Вооружённые силы России партию беспроводных устройств связи, работающих в режиме громкой связи. Об этом сообщили в госкорпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Тульский завод «Октава» холдинга «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех» поставил в интересах российской армии партию беспроводных устройств громкоговорящей связи (УГС-1)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование обеспечивает качественный приём и передачу звука, в том числе в экстремальных условиях. Технология позволяет успешно выполнять задачи в условиях быстроменяющегося боевого пространства, уточнили в госкорпорации.

Оборудование представляет собой портативное беспроводное приёмо-передающее устройство, которое работает в режиме громкой связи. Оборудование способно принимать и передавать звуковую информацию, находясь на расстоянии до 10 м от базового блока.

Как сообщало ИА Регнум, ранее специалисты холдинга «Росэлектроника» создали комплекс связи с искусственным интеллектом (ИИ) для самолётов пятого поколения.

Применение разработки будет способствовать повышению качества связи между воздушными судами и наземными комплексами, и указывается, что комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот. При этом он использует технологию когнитивного радио, в результате чего в значительной степени повысилась защита связи от помех и средств разведки.