Москва, 24 ноября, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Бойцы тульского гвардейского соединения ВДВ выявили и уничтожили две группы украинской пехоты в районе опорного пункта под Артёмовском, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон Mavic

Противник был обнаружен, когда вёл огонь из стрелкового оружия на опорном пункте. Удар по пехоте ВСУ российские десантники нанесли с помощью FPV-дрона. После ликвидации первой группы ВСУ операторы сразу уничтожили другим беспилотником ещё одну группу украинских боевиков, которая перемещалась вдоль траншеи опорного пункта.

Как сообщало ИА Регнум, расчёт 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» Воздушно-десантных войск уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Соледара. По координатам противника отработали артиллеристы «крылатой пехоты», поразив КНП ВСУ вместе с личным составом.

В октябре тульские десантники пресекли попытку прорыва украинских войск около населённого пункта Клещеевка к югу от Артёмовска. Группу украинских военных, засевшую в лесопосадке, обнаружили расчёты БПЛА. ВСУ оборудовали там укреплённый опорный пункт и готовились на рассвете пойти в атаку. Десантники отработали по позициям ВСУ огнём из штатного вооружения танка Т-90М «Прорыв». Цель была поражена на расстоянии около девяти километров.