Москва, 21 ноября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Расчёт 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» Воздушно-десантных войск уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Соледара, видео опубликовало Министерство обороны РФ.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3847694" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пасчет 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» ВДВ уничтожил командно-наблюдательный пункт противника в районе Соледара

Отмечается, что операторы БПЛА тульских десантников обнаружили командно-наблюдательный пункт ВСУ. Координаты были переданы артиллеристам «крылатой пехоты».

«Точным огнем с закрытых огневых позиций расчет 122-мм гаубицы «Гвоздика» уничтожил КНП ВСУ вместе с личным составом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военные российской группировки войск «Днепр» уничтожили самоходную гаубицу «Акация» и скопление живой силы украинской армии около Крынок и у острова Алёшкинский в Херсонской области.

Также российские подразделения уничтожили пункт временной дислокации одного из подразделений украинских войск в островной зоне, а также позицию одного из подразделений ВСУ на каховском направлении.