Донецк, 26 октября, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Тульские десантники пресекли попытку прорыва украинской армии около населённого пункта Клещеевка к югу от Артёмовска. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в Минобороны.

Евгений Биятов/РИА Новости Танк Т-90М «Прорыв»

Отмечается, что расчёты БПЛА ВДВ обнаружили группу украинских военных, засевшую в лесопосадке. Там ВСУ оборудовали укреплённый опорный пункт и готовились на рассвете пойти в атаку.

Уточняется, что координаты позиций ВСУ были незамедлительно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить его огнём из штатного вооружения танка Т-90М «Прорыв».

После наступления сумерек танкисты отправились в указанный район, они запросили координаты позиций ВСУ и уничтожили их из 125-миллиметровой пушки с расстояния около девяти километров.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября в Минобороны проинформировали, что Вооружённые силы России ликвидировали за сутки на донецком направлении более 500 украинских военных. Российские военные на указанном направлении отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка, Кирово и Малоильиновка ДНР. В районах населённых пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка и Богдановка было нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ.