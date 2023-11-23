Москва, 24 ноября, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Страны НАТО продолжат накачивать Украину вооружением, но это не повлияет на ситуацию в зоне спецоперации, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«НАТО, несмотря на все раздумья и внутренние мучения, продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые они поставляют Украине. И НАТО продолжит дальнейшее повышение степени своей вовлечённости, прямой вовлечённости в этот конфликт», — добавил он.

На решимость России в продолжении специальной военной операции и достижения всех поставленных целей это никак не повлияет, дополнил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, любые поставки западного оружия продлевают агонию Украины, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Американский военно-промышленный комплекс преследует от «проекта Украина» только одну цель — получение прибыли. На Западе должны понять, что ведущую борьбу за свои национальные интересы и обеспечение безопасности Россию невозможно победить на поле боя, подчеркнул дипломат.

Россия смогла обогнать и превзойти страны НАТО в определённых сферах военного производства. На Западе отстали на стадии промышленного производства, потому что у них не было внешней угрозы и задачи выстраивать оборону, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.