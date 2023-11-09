Москва, 9 ноября, 2023, 19:08 — ИА Регнум. В то время, когда Россия активно наращивала военный потенциал и развивала производство оборонных комплексов, Пентагон и страны НАТО отстали на стадии промышленного производства, потому что у них не было внешней угрозы и задачи выстраивать оборону. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine опубликовал статью, в которой признал, что Россия производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО вместе взятые. Кроме того, журналисты отметили уникальные свойства загоризонтной ракеты 40Н6, аналогов которой нет ни у кого в мире.

По словам военного эксперта Подберёзкина, Россия действительно смогла обогнать и превзойти страны НАТО в определённых сферах военного производства. В период 1990-х годов прошлого столетия производство противовоздушных и противоракетных оборудований на территории Российской Федерации ослабло. И только во втором десятилетии этого века ситуация начала стремительно меняться не в пользу Запада.

«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» только за последние десять лет смог очень сильно развиться и вырасти. А в НАТО было определённое отставание именно на стадии промышленного производства. Потому что у них в первую очередь не было задачи усиливать оборону. Им никто не угрожал. Поэтому они работали в «комфортных» условиях, не напрягались», — поделился Подберёзкин.

Именно тогда, по словам эксперта, Россия вырвалась вперёд в гонке вооружений, и по сей день не останавливается в разработке новых более совершенных видов оборонного оружия. А уникальную ракету 40Н6 удалось произвести относительно недавно — пять лет назад. И хотя Пентагон и западные специалисты успели оценить характеристики российского снаряда и признать его преимущества, то создать подобное оружие всё ещё не смогли по ряду причин, отметил Подберёзкин.

«Произвести подобную ракету — очень непростая задача. Тут важны расчёты и измерения, связанные с кривизной пространства. Если это пересечённая местность, а не гладкая поверхность водной глади, то кривизна пространства позволяет обнаружить цель. В обычных условиях это 20-40 км, если у вас нет дополнительных возможностей обнаружения загоризонтного. В данном случае такой возможностью обладают наши самолёты дальнего радиолокационного обнаружения, которые и определяют эти цели за горизонтом», — уточнил военный эксперт.

Уникальность ракеты 40Н6, как пояснил Подберёзкин, заключается в нескольких характеристиках. Во-первых, снаряды способны поражать цели и на низких высотах. Загоризонтное обнаружение предполагает, что система наведения может навести ракету на высоте 1000 метров и более, а ракеты 40Н6 могут поражать цели даже на высоте в несколько десятков метров. Также у этого снаряда есть головка самонаведения, что позволяет самостоятельно находить и преследовать цель, а также изменять траекторию полёта при необходимости.

«И главное, что энергии ракеты хватает для того, чтобы уже в полёте менять направление, в отличие от баллистических, энергетики которых хватает только на запуск. И в этом её уникальность — менять курс для заданной цели, причём на небольших высотах», — отметил Подберёзкин.

1 ноября министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в 2023 году в стране подготовили свыше 93 тысяч специалистов по новейшему оружию, часть из которых направится в зону проведения спецоперации. Он также заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) ВС России способна в течение примерно 20 дней сбить все американские истребители F-16, которые Запад собирается поставить Киеву. Он напомнил, что за октябрь силы ПВО сбили 37 украинских боевых самолётов.

Британский военный эксперт Джек Уотлинг 26 октября рассказал, что у России есть технологии, которые позволяют ей наблюдать за военными НАТО. По словам эксперта, из-за наличия такого рода технологий украинские войска в ходе конфликта не смогли уберечь своих лучших офицеров.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон продолжает подталкивать НАТО к прямому столкновению с Россией, не прекращая поставлять оружие Украине. Он отметил, что Москва неоднократно предостерегала администрацию США от опрометчивых шагов, что поставка вооружений киевскому режиму серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность.