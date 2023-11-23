Минск, 23 ноября, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Системы безопасности, в том числе силы противовоздушной обороны, стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) находятся в высокой степени готовности, они укрепляются с учётом опыта спецоперации. Об этом заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Готовность очень высокая, мы продолжаем делать всё для того, чтобы наши совместные системы противовоздушной обороны с каждым государством — членом ОДКБ — мы их укрепляем, усиливаем, в том числе с учётом опыта специальной военной операции», — заявил Шойгу.

Он отметил, что система безопасности периодически проверяется, проводятся учения на разных полигонах, в разных странах — членах ОДКБ.

Министр обороны России — среди членов делегации, которая сопровождает президента РФ Владимира Путина на саммите ОДКБ в Минске.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ поставила в Таджикистан восемь установок зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 для единой системы ПВО в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Российский лидер также отметил, что проведена большая работа по формированию единой системы противовоздушной обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности.

Вступило в силу соглашение между Россией и Киргизией о создании объединённой системы ПВО. Она является составной частью объединённой системы противовоздушной обороны стран — участниц СНГ.