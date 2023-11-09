Москва, 9 ноября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Вступило в силу соглашение между Россией и Киргизией о создании объединённой системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

MOD Russia/Global Look Press

Уточняется, что соглашение между РФ и Киргизией о создании объединённой региональной системы ПВО от 16 августа 2022 года вступило в силу со 2 ноября 2023 года.

Также отмечается, что система ПВО является составной частью объединённой системы противовоздушной обороны стран — участников СНГ.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября президент Киргизии Садыр Жапаровратифицировал соглашение о создании объединённой региональной системы ПВО. Для создания совместной системы Киргизия предоставит земельный участок площадью пять гектаров рядом с российской авиабазой в Канте.

На церемонии празднования 20-летия открытия базы Кант в Киргизии Жапаров выразил уверенность, что объединённая система ПВО будет эффективным инструментом прикрытия общего воздушно-космического пространства от угроз, поспособствует укреплению взаимоотношений в военной сфере. Авиабазу в Канте он назвал надёжным гарантом обеспечения безопасности в Центральной Азии и фактором, сдерживающим распространение террористической угрозы.