Москва, 22 ноября, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Проведена большая работа по формированию единой системы противовоздушной обороны (ПВО) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 22 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Владислав Ногай/Sputnik/РИА Новости

«Один из вопросов — формирование единой общей системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу», — сказал Путин.

Глава государства сообщил, что Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем ПВО С-300, это восемь пусковых установок.

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