Москалькова рассказала о русофобии в мире
Москалькова: санкциями против РФ были нарушены нормы декларации прав человека
Москва, 23 ноября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что на сегодняшний день не осталось почти ни одной нормы Всеобщей декларации прав человека, которая не была бы нарушена односторонними антироссийскими санкциями.
«Сегодня практически нет ни одной нормы Всеобщей декларации (по правам человека), которая была бы не нарушена односторонними санкциями, беспрецедентной русофобией», — заявила она в РУДН на мероприятии «Россия и Всеобщая декларация прав человека — 75 лет. Достижения и вызовы».
Москалькова добавила, что сегодня повсеместно можно наблюдать, как граждан России увольняют с работы и отчисляют из зарубежных институтов, отнимают собственность только по национальному признаку.
Как передавало ИА Регнум, в городе Кёльне представители сети супермаркетов REWE пытались лишить работы гражданина России, в частной беседе дав ему понять, что русским не место в их коллективе, а пророссийская позиция и помощь Донбассу являются несовместимыми с этой работой.
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