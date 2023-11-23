Москва, 23 ноября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что на сегодняшний день не осталось почти ни одной нормы Всеобщей декларации прав человека, которая не была бы нарушена односторонними антироссийскими санкциями.

Сергей Фадеичев/ТАСС Татьяна Москалькова

«Сегодня практически нет ни одной нормы Всеобщей декларации (по правам человека), которая была бы не нарушена односторонними санкциями, беспрецедентной русофобией», — заявила она в РУДН на мероприятии «Россия и Всеобщая декларация прав человека — 75 лет. Достижения и вызовы».

Москалькова добавила, что сегодня повсеместно можно наблюдать, как граждан России увольняют с работы и отчисляют из зарубежных институтов, отнимают собственность только по национальному признаку.

Как передавало ИА Регнум, в городе Кёльне представители сети супермаркетов REWE пытались лишить работы гражданина России, в частной беседе дав ему понять, что русским не место в их коллективе, а пророссийская позиция и помощь Донбассу являются несовместимыми с этой работой.

Макс Шлунд и его супруга Елена Колбасникова являются известными в Германии пророссийскими активистами. Ранее Колбасникова сообщила, что Конституционный суд Германии отклонил иск её супруга, который ранее был отстранён от своей главной работы механиком в транспортной службе UPS в аэропорту Кёльн-Бонн из-за якобы неблагонадежности, причиной которой якобы являются его пророссийская позиция, организация гуманитарной помощи Донбассу и воинское звание старшего лейтенанта запаса.

Германия сделала очередной недружественный шаг в отношении России, решив без суда и следствия конфисковывать автомобили с российскими номерами, случайным образом оказавшиеся на территории ФРГ.

По информации СМИ, в Германии зафиксированы несколько случаев изъятия легковых автомобилей с российскими номерами. Изъятия были отмечены в Гамбурге и Травемюнде, где имеются паромные переправы, по которым автомобили прибыли в ФРГ.