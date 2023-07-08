Берлин, 8 июля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. В городе Кёльне представители сети супермаркетов REWE пытались лишить работы гражданина России, в частной беседе дав ему понять, что русским не место в их коллективе, а пророссийская позиция и помощь Донбассу являются несовместимыми с этой работой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова самого сотрудника Макса Шлунда.

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Отмечается, что Шлунд и его супруга Елена Колбасникова являются известными в Германии пророссийскими активистами. Ранее Колбасникова сообщила, что Конституционный суд Германии отклонил иск её супруга, который ранее был отстранён от своей главной работы механиком в транспортной службе UPS в аэропорту Кёльн-Бонн из-за якобы неблагонадежности, причиной которой якобы являются его пророссийская позиция, организация гуманитарной помощи Донбассу и воинское звание старшего лейтенанта запаса.

По словам Шлунда, в январе его вызвали к руководству REWE, где он работал в доставке. В ходе встречи его расспросили об участии в подготовке гуманитарной помощи Донбассу и о другой деятельности, уточнил активист.

«После этого сообщили, что мне там не место работать как русскому человеку. Совершенно открыто и с улыбкой, как в Германии принято», — приводит агентство слова Шлунда.

По его словам, он попросил в письменном виде предоставить основания, по которым REWE намерено его уволить, позже ему пришло оповещение об увольнении, но без указания оснований.

Отмечается, что Шлунд подал в суд на незаконные действия компании.

«На первом заседании, проходившем весной, присутствовал категорически настроенный адвокат со стороны REWE, который открыто заявил, что русским не место в данной сети супермаркетов, потому что мы якобы ущемляем права украинцев, часто претендующих на такую форму занятости», — отметил активист, добавив, что в супермаркете с ним работало немало выходцев с Украины, которые очень часто открыто поддерживали Россию.

В связи с этим Шлунд пришёл к выводу, что дело не в украинцах, а в политической обстановке в стране и позиции самой Германии.

«Но поскольку никаких юридических оснований нет, 29 июня меня в итоге восстановили на работе», — отметил он.

По информации агентства, в документе решения суда было указано, что работодатель не провёл с работником официально требуемого предварительного разговора, в котором указал бы тому на вескую причину для увольнения. Стороны пришли к соглашению, что работодатель в течение года будет выплачивать ежемесячное возмещение в размере полной зарплаты, после чего Шлунд может восстановиться в той же должности.

Отмечается, что в августе представители Шлунда в Конституционном суде будут также оспаривать решение об отстранении от его главной работы в аэропорту Кёльн-Бонн.

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