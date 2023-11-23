* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Волгоград, 23 ноября, 2023, 11:29 — ИА Регнум. ФСБ возбудила уголовное дело против жительницы Волгограда за оправдание деятельности украинского националистического батальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщила 23 ноября пресс-служба УФСБ по Волгоградской области.

Иван Шилов ИА Регнум

По предварительной информации, 38-летняя женщина рассказывала про запрещённый батальон в онлайн-трансляциях в социальной сети «ВКонтакте».

В отношении подозреваемой возбудили дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября сотрудники ФСБ задержали в Бурятии пособника украинских спецслужб, который склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ. Отмечается, что в качестве аргументов он использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооружённые силы РФ, и гарантировал организовать связь с кураторами из украинских спецслужб и полка «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В конце октября ФСБ предостерегла двух жителей Волгограда от госизмены в пользу Украины. Предупреждение ведомство вынесло после того, как стало известно о разговоре одного из жителей города с представителем СБУ. Волгоградец заявил представителю украинских спецслужб, что намерен перейти на сторону Украины при условии, что СБУ окажет ему содействие в получении гражданства.

Кроме того, ФСБ установила, что жительница Волгограда несколько раз пыталась выйти на связь с представителями госорганизаций Украины. Её интересовала информация о привилегиях военнослужащих ВСУ. При обыске у неё изъяли мобильный телефон, где обнаружили переписку в интернет-мессенджерах.