Улан-Удэ, 8 ноября, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Бурятии пособника украинских спецслужб, который склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ. Об этом 8 ноября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Кадр из видео

«На территории Бурятии пресечена деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в качестве аргументов он использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооружённые силы РФ, и гарантировал организовать связь с кураторами из украинских спецслужб и полка «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена».

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР по подозрению в передаче секретной информации украинской разведке. Отмечается, что он не раз пытался поступить в армию по контракту в добровольческие подразделения с целью получить данные, касающиеся гостайны и иной чувствительной информации. Связь с украинскими боевиками он держал через закладки в тайниках и закрытые сообщества в мессенджерах и соцсетях.