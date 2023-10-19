Волгоград, 19 октября, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Двум жителей Волгограда официально предупредили о недопустимости совершения государственной измены в пользу Украины, сообщили 19 октября в ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

Предупреждение ведомство вынесло после того, как стало известно о разговоре одного из жителей Волгограда с представителем СБУ. Волгоградец заявил представителю украинских спецслужб, что намерен перейти на сторону Украины при условии, что СБУ окажет ему содействие в получении гражданства.

Также ФСБ установило, что жительница Волгограда несколько раз пыталась выйти на связь с представителями госорганизаций Украины. Её интересовала информация о привилегиях военнослужащих ВСУ. При обыске у неё изъяли мобильный телефон, где обнаружили переписку в интернет-мессенджерах.

«Управление ФСБ России по Волгоградской области объявило официальное предостережение о недопустимости совершения государственной измены и сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией двум местным жителям», — сообщили в региональном управлении ведомства.

Новость дополняется