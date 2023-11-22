Санкт-Петербург, 23 ноября, 2023, 01:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге Ленинский райсуд назначил певцу Эдуарду Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство. О решении сообщили в Объединённой пресс-службе судов северной столицы.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербургаресс-служба Шарлот

Поводом для ареста Шарлота стало его поведение ночью 22 ноября на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге.

Певец вёл себя неадекватно, «выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на замечания не реагировал».

Шарлота задержали полицейские около двух часов ночи. Отмечается, что вину он признал. Речь в суде шла только о мелком хулиганстве. Другие материалы не поступали и не рассматривались.

Как сообщало ИА Регнум, Эдуард Шарлот извинился за сожжение российского паспорта. Видеозапись извинений опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.

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Свои действия Шарлот объяснил «осечкой в понимании происходящего».

Утром 22 ноября певца задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана.

Ранее Шарлот критиковал российскую власть. Кроме того, в июне он опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт и утверждает, что больше не считает себя гражданином страны.

Отец Шарлота Валерий допустил, что причиной скандальных действий его сына является детская травма, полученная из-за матери. Женщина якобы жестоко относилась к братьям-близнецам. Отец заверил, что обоих мальчиков он воспитывал вместе с новой супругой, забрав у матери. Валерий категорически осудил сына за действия, направленные против России.