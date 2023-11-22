Санкт-Петербург, 22 ноября, 2023, 04:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково силовики задержали певца Шарлот (Эдуард Шарлот), который ради лайков ранее показательно сжёг свой российский паспорт. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Скриншот видео на YouTube Шарлот

По информации издания, певца провели по аэропорту к выходу в наручниках. Шарлот прилетел из Еревана, где записывал свои скандальные видео.

Активисты призвали возбудить против него уголовное дело.

Певцу за сжигание паспорта может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА Регнум, отец Шарлота Валерий допустил, что причиной скандальных действий его сына является детская травма, полученная из-за матери. Женщина якобы жестоко относилась к братьям-близнецам.

Отец заверил, что обоих мальчиков он воспитывал вместе с новой супругой, забрав у матери. Они ни в чём не нуждались.

Валерий категорически осудил сына за действия, направленные против России.

Шарлот заявил о желании вернуться в Россию несколько дней назад. При этом он признался, что денег на обратный билет у него нет. Собрать их он намерен с помощью десятков тысяч преданных слушателей, а также родных, знакомых и друзей, которых он попросил «накинуть» денег на билет.