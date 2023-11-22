Санкт-Петербург, 22 ноября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Певец и блогер Эдуард Шарлот извинился за сожжение российского паспорта. Видеозапись извинений опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.

«Я сжёг паспорт Российской Федерации, потому что был ошибочно помешан на ложной информации, простите, я больше так не буду», — заявил певец.

Свои действия Шарлот объяснил «осечкой в понимании происходящего».

Утром 22 ноября певца задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана.

Ранее Шарлот критиковал российскую власть. Кроме того, в июне он опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт и утверждает, что больше не считает себя гражданином страны.

В ноябре блогер заявил о желании вернуться в Россию. При этом он признался, что денег на обратный билет у него нет. Собрать их он намеревался с помощью десятков тысяч преданных слушателей, а также родных, знакомых и друзей, которых он попросил «накинуть» денег на билет.

Как сообщало ИА Регнум, до этого отец Шарлота Валерий допустил, что причиной скандальных действий его сына является детская травма, полученная из-за матери. Женщина якобы жестоко относилась к братьям-близнецам. Отец заверил, что обоих мальчиков он воспитывал вместе с новой супругой, забрав у матери. Валерий категорически осудил сына за действия, направленные против России.