Москва, 17 ноября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Отец певца Шарлота (настоящее имя Эдуард Шарлот) допустил, что причиной скандальных действий бежавшего из России артиста является детская травма, полученная из-за матери. Об этом Валерий Шарлот рассказал ИА Регнум.

Кадр из видео. Эдуард Шарлот / t. me Певец Эдуард Шарлот

Мужчина поведал, что сам прививал юному Эдуарду любовь к музыке, помогал в начале творческой деятельности, но теперь уже больше года, как певец с ним не общается. Валерий Владимирович отметил, что у Эдуарда есть и брат-близнец. Обоих мальчиков он воспитывал вместе с новой супругой, забрав у матери, которая, как он утверждает, плохо относилась к детям и била их.

«У парней детская травма. Эдик с нами жил в Самаре. Иногда куда-то уезжал, то в Питер, потом в Москву. Мы очень гордились им. А вот потом резко решил уехать, не сказал пока. И всё. Не общается со мной. Хотя обижаться ему не на что. Мы с супругой очень любили их. Они имели всё, что захотят. У меня свой бизнес, я для Эдика и его брата-близнеца всё делал», — заявил мужчина.

Прокомментировал он и скандальные поступки своего сына. Ранее Шарлот, уехавший в Армению, записал ролик, как сжигает свой российский паспорт. Отец категорически осудил такие действия.

«Как теперь мне это забыть? Отвратительный поступок. Если прям уж хочешь уехать, неймётся тебе, ну езжай ты тихо. Зачем вот такие ужасные поступки делать, сжечь паспорт страны, которая тебе всё дала? Я не просто не оправдываю этот поступок, я категорически против», — сказал он.

При этом Валерий Владимирович отметил, что ждёт возвращения Эдуарда на Родину. Сам Шарлот ранее заявил в соцсетях о своём желании вернуться в Россию и попросил у подписчиков денег на билет.

Активисты уже попросили проверить артиста по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»). Певцу за сжигание паспорта может грозить до пяти лет лишения свободы.

«Конечно, я его жду, но как он вернётся, если паспорт сжёг? Зачем он вернётся? Ему Россия всё дала, а теперь вот так. Может, дело в детской травме? В матери, которая избивала братьев? Не знаю», — добавил отец Шарлота.

Мужчина отметил, что лично сам не видит смысла возвращения сына из-за рубежа. По его мнению, лучше пусть отсидится там.