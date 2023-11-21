Донецк, 21 ноября, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Российская актриса, режиссёр, руководитель театра «НЕЖЕНь» в Санкт-Петербурге Полина Меньших приехала как волонтёр в посёлок городского типа Старобешево в Донецкой Народной Республики вместе с коллегами, чтобы выступить в тылу для российских бойцов. Во время выступления в Доме культуры киевские боевики выпустили две ракеты HIMARS — Полина получила смертельное ранение и скончалась в больнице. О безвременной утрате сообщили в театре и коллеги в соцсетях.

Кадр из соцсети

«С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий «Последнего Испытания» («Леге Артис») погибла на выступлении в Донбассе в результате обстрела», — написали театральные коллеги.

Выступление артистов-волонтёров посвящалось Дню ракетных войск и артиллерии.

Полина Меньших — педагог, режиссёр и хореограф, родилась в Москве.