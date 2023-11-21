Москва, 22 ноября, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Украинские военные в ходе боевых действий не придерживаются никаких правил ведения войны. Об этом рассказал «РИА Новости» начальник штаба добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) с позывным Варяг.

U.S. Army Europe ВСУ

По словам российского командира, противника отличает главная «фишка» — подлость. Их таким приёмам обучили американские и английские инструкторы.

«Например, ранить одного, дождаться эвакуации и ещё раз нанести удар. Вы заметили, сейчас нет ни на одной машине красного креста? Они в первую очередь били по раненым», — пояснил Варяг.

В киевской армии не признают ни правил ведения конфликта, ни международные конвенции.

Офицер также рассказал, что для большего вреда ВСУ используют ржавые мины, ржавые специальные патроны, потому что ржавый патрон занесёт грязь.

«По всем правилам войны это запрещено, а они ещё делают об этом ролики, делятся и хвастаются, что они такие герои», — заключил доброволец.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России могли применить кассетные боеприпасы РБК-500 по скоплению украинских сил в ответ на аналогичные удары со стороны противника, заявил военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Воздушно-космические силы России применили по позициям ВСУ авиационные кассетные боеприпасы РБК-500. Видео использования похожих боеприпасов в районе Старомайорского на южнодонецком направлении было распространено в социальных сетях. В ролике видно, как позиции противника на поле за лесополосой накрывает «огненный дождь».

Во время выступления в Доме культуры киевские боевики выпустили две ракеты HIMARS. Российская актриса, режиссёр, руководитель театра «НЕЖЕНь» в Санкт-Петербурге Полина Меньших получила смертельное ранение и скончалась в больнице.