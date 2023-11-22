Москва, 22 ноября, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Повышение в России пенсионного коэффициента со 123,77 рублей до 133,05 рублей необходимо, чтобы расчёт страховой пенсии по старости производился с учётом уровня инфляции. Об этом корреспонденту ИА Регнум 22 ноября заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Ранее Совфед одобрил закон о повышении стоимости одного пенсионного коэффициента до 133,05 рублей.

«Если этого не делать, то реальная покупательная способность пенсий будет снижаться, — констатировал Сафонов. — К сожалению, в России пока не утверждён постоянный порядок повышения пенсионного коэффициента. Это приводит к тому, что его динамика в отдельные периоды времени отстаёт от уровня инфляции. Это, в свою очередь, замедляет рост пенсий».

По его мнению, более правильным было бы сделать так, чтобы размер пенсионного коэффициента рос на уровне роста зарплат.

«Сейчас средний размер пенсии небольшой по отношению к уровню потребительских цен и необходимых расходов. Повышение пенсионного коэффициента позволит повысить базовый расчёт страховых пенсий по старости на 7,5%, то есть учесть рост инфляции за 2023 год. Однако его рост не сможет догнать динамику зарплат», — констатировал экономист.

Он также пояснил, что дальнейший рост пенсионного коэффициента во многом будет зависеть от уровня доходов Социального фонда, то есть от объёма страховых взносов работодателей.

«Напомним, что в целях поддержки бизнеса правительство принимало решение о сокращении страховых взносов для ряда отраслей. Кроме того, работодатели взяли на вооружение перевод работников с трудовых договоров на самозанятость, что приводит к тому, что самозанятые вообще не платят в Социальный фонд никаких взносов», — объяснил профессор.

По его словам, эти факторы препятствуют увеличению доходной базы пенсионной системы, повышают её зависимость от федерального бюджета. А в условиях его дефицита это создаёт ещё больше препятствий для дальнейшего увеличения пенсионного коэффициента темпами на уровне инфляции или на уровне роста зарплат.

В свою очередь, Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова, заметила, что размер пенсии неработающих пенсионеров из-за повышения стоимости пенсионного балла уже никак не изменится.

«Для них увеличиваются пенсионные выплаты за счёт индексации пенсии и повышения фиксированной части пенсии. А вот для тех, кто уходит на пенсию, стоимость пенсионного балла важна, поскольку их страховая часть будет формироваться из стоимости заработанных пенсионных баллов», — констатировала экономист.

При этом она напомнила, что сама стоимость пенсионного балла изначально была определена правительством, но как таковой методики его определения нет.

«Каждый год правительство повышает стоимость пенсионного балла, и сейчас его стоимость на 50 рублей больше, чем в 2015 году, когда он впервые был определён», — добавила Иванова-Швец.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 14 ноября Госдума одобрила законопроекты о повышении пенсий военным и неработающим пенсионерам в 2024 году. Документы предполагают повышение выплат на 4,5% с 1 октября 2024 года.

А 22 ноября Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об индексации фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году. С 1 февраля 2024 года размер фиксированной выплаты к пенсии увеличится на 7,5%, и будет равен 8134,88 рубля. Кроме того, с февраля следующего года по уровню фактической инфляции будут проиндексированы материнский капитал и ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), а с 1 апреля 2024 года проиндексируют социальные пенсии на 7,5%.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что одной из причин, по которой российские пенсионеры предпочитают не работать, стало соотношение уровня пенсии и предлагаемых зарплат.