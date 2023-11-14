Москва, 14 ноября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Госдума 14 ноября одобрила законопроекты о повышении пенсий военным и неработающим пенсионерам в 2024 году. Информацию об этом разместили на сайте законодательного органа.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Депутаты приняли во втором и третьем чтениях поправки в закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и приравненных к ним лиц. Документ предполагает повышение выплат на 4,5% с 1 октября 2024 года.

«Наша задача — поддержать тех, кто обеспечивал безопасность нашей страны. В 2022 году пенсии военным пенсионерам увеличились в общей сложности на 19,5%, а с 1 октября 2023 года выросли еще на 10,5%», — прокомментировал законопроект спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также в Госдуме во втором и третьем чтениях приняли законопроект об увеличении с 1 января 2024 года пенсий неработающим пенсионерам на 7,5%. Это коснётся более 32 млн россиян, на выплаты дополнительно выделят 234 млрд руб.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что стоимость одного пенсионного коэффициента составит 133,05 руб., а фиксированная выплата к страховой пенсии — 8134,88 руб. Повышение также коснётся военных пенсионеров, которые в том числе получают пенсию по старости.

Министр финансов Антон Силуанов 3 октября сообщил, что средняя пенсия в России в 2024 году будет составлять 23,2 тыс. руб. Согласно проекту федерального бюджета, кроме повышения пенсий в 2024 году, планируется увеличить их на 9,5% в 2025 году и на 10,3% в 2026-м.

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец 25 октября сообщила о повышении пенсий с 1 ноября 2023 года для ряда категорий граждан. Прибавка распространяется на лиц, которым исполнилось 80 лет — им положены доплаты в размере 15 134,66 руб. Также пенсии повысили бывшим членам лётных экипажей гражданской авиации, работникам угольной промышленности и имеющим стаж в районах Крайнего Севера.