Москва, 26 октября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что у российских пенсионеров есть три основных причины, по которым они предпочитают не работать.

Александр Сухов/РИА Новости

По его словам, первой причиной является соотношение уровня пенсии и предлагаемых зарплат.

«Пенсии с учётом индексации в последние два года существенно подросли. И если идти работать, работодатели не всегда предлагают достойный уровень оплаты», — ссылаясь на опросы пенсионеров пояснил Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Глава Минфина также сообщил, что второй причиной является то, что люди предпочитают отдыхать по состоянию здоровья. Третьей причиной он назвал необходимость присмотра за внуками.

«Эти три позиции как раз и являются основанием для того, чтобы пенсионеры оставались на пенсии, получали свои пенсионные выплаты и обеспечивали те потребности, по которым соцопросы были проведены», — заявил Силуанов.

Как передавало ИА Регнум, с начала ноября ряд категорий россиян ожидает повышение пенсионных выплат, рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По словам эксперта, на наиболее весомые прибавки пенсии с 1 ноября могут рассчитывать россияне, которым недавно исполнилось 80 лет. Сумма доплат составит 15 134,66 рубля.

Также доплату к пенсии получат бывшие члены лётных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности. Для них размер выплат зависит от среднего дохода на прежнем месте работы и перечислений, которые организация вносила в Социальный фонд. По статистике прошлых лет, размер прибавки составлял у шахтёров сумму от 3,5 до 5,5 тысячи рублей.

С 1 января 2024 года россиянам проиндексируют зарплаты и пенсии, рассказал 20 октября эксперт платформы «Сравни» Максим Глазков. По его словам, с января 2024 года пенсии увеличат на 7,5%, размер выплат неработающим пенсионерам достигнет 23,4 тыс. рублей. Глазков добавил, что с нового года увеличится размер страховой и социальной пенсии. После индексации размер выплаты в среднем будет составлять 13,4 тысячи рублей. Претендовать на социальную пенсию могут лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие ограничения по здоровью, потерявшие кормильца, несовершеннолетние дети-сироты до 18 лет или сироты до 23 лет, учащиеся на очной форме обучения.