Москва, 22 ноября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об индексации фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году. Об этом говорится в Telegram-канале Совфеда.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В публикации сказано, что с 1 февраля 2024 года размер фиксированной выплаты к пенсии увеличится на 7,5%, и будет равен 8134,88 рубля.

Кроме того, с февраля следующего года по уровню фактической инфляции будет проиндексированы материнский капитал и ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), а с 1 апреля 2024 года проиндексируют социальные пенсии на 7,5%.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Госдуме приняли закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам. Индексация должна коснуться более 32 млн россиян.

Согласно законопроекту, в результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер пенсии неработающих пенсионеров увеличится на 1572 рубля и составит 22 605 рублей. При этом средний размер выплат неработающим получателям страховой пенсии по старости увеличится на 1631 рубль и составит 23 449 рублей.