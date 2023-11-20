Хельсинки, 20 ноября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Власти Финляндии готовы закрыть четыре оставшиеся КПП на границе с Россией в ночь с 21 на 22 ноября, пишет 20 ноября газета IltaLehti.

KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

Решение финского правительства о закрытии четырёх пунктов пропуска на самом оживлённом участке границы не может не вызывать беспокойства, Россия будет прорабатывать ответные меры, сообщили «РИА Новости» в посольстве РФ в Хельсинки.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Финляндии решило с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть приграничные пункты пропуска на юго-востоке страны. В Хельсинки такое решение объяснили ухудшением ситуации с миграцией. Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии.

В МИД РФ заявили, что Россия решила прекратить действие двустороннего межправительственного соглашения о содействии приграничному сотрудничеству, подписанного в Хельсинки в 2012 году, из-за конфронтационных действий Финляндии.