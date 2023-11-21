Хельсинки, 21 ноября, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отказался усиливать ограничения на границе с Россией после соответствующего предложения правительства, сообщает телерадиоканал Yle, ссылаясь на источник в канцелярии канцлера юстиции.

Тасс/ Стрингер

По данным издания, Пуумалайнен посчитал, что ужесточение ограничений сделает невозможным подачу заявления о предоставлении убежища в стране, что противоречит финскому законодательству.

Как передавало ИА Регнум ранее, финские власти 16 ноября объявили о закрытии четырёх пограничных КПП: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля до 18 февраля 2024 года. По официальной версии, КПП закрыли из-за увеличения количества нелегальных мигрантов. Предварительно запретили въезд в страну автомобилям с российскими номерами и пересечение границы на велосипедах.

20 ноября газета IltaLehti сообщила, что власти Финляндии готовы закрыть четыре оставшихся КПП на границе с Россией. В посольстве РФ в Хельсинки сообщили, что решение о закрытии четырёх пунктов пропуска на самом оживлённом участке границы не может не вызывать беспокойства, и Россия будет прорабатывать ответные меры.

В тот же день посол Финляндии был вызван в МИД РФ, ему был заявлен протест. При этом начальник пограничной службы Финляндии Паси Костамоваара 20 ноября заявил о возможности закрытия всей границы с Россией.