Москва, 22 ноября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Россия готова работать с Финляндией, чтобы решить вопросы, связанные с ситуацией на границе. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 22 ноября в эфире радиостанции Sputnik.

IMAGO/Hannu Huttu/Global Look Press

Если в Финляндии, отметила она, решили, что какие-то действия России для финской стороны не выгодны, не нужны или не полезны, то нужно было дать указания пограничниками о проведении консультаций с российскими коллегами.

«Нужно было бы дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и выложить на стол все озабоченности или претензии финской стороны, по ним пройтись, выработать взаимоприемлемом решение либо получить разъяснение», — сказала Захарова.

Так должно быть, и Россия готова к такой работе, подчеркнула дипломат.

Она отметила, что финскому послу в России Антти Хелантере, которого 20 ноября вызывали в МИД, было указано не только на нарушение прав и интересов россиян из-за действий Хельсинки, но и на нарушение прав финнов.

Граждане Финляндии стали высказываться по ситуации на границе, и это, вероятно, заставило Хельсинки анализировать тему, а не просто стремиться «всё закрыть и заколотить», сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндия в ночь на 18 ноября закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе. Власти объяснили это решение увеличившимся притоком «граждан третьих стран» со стороны России. Ограничение будет действовать до 18 февраля 2024 года.

Газета IltaLehti сообщила 20 ноября, что власти Финляндии готовы закрыть четыре оставшихся КПП на границе с Россией. Позже сообщалось, что вице-канцлер юстиции страны Микко Пуумалайнен отказался усиливать ограничения.