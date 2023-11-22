Москва, 22 ноября, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на возможную деэскалацию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

ABIR SULTAN/ЕРА/ТАСС

«Это важнейшее решение, которое было принято и которое всё-таки даёт надежду на то, что деэскалация возможна», — отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

По её словам, важно, чтобы гуманитарная пауза не была сорвана.

Как передавало ИА Регнум, Захарова также заявляла, что в Москве приветствуют достижение соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о четырёхдневной гуманитарной паузе. Она напомнила, что именно к этому и призывала Россия с начала эскалации конфликта.

Лидеры ХАМАС подтвердили 22 ноября достижение соглашения с властями Израиля о четырёхдневном перемирии для возвращения и обмена заложниками. Уточняется, что перемирие было достигнуто после многодневных переговоров, с помощью усилий Катара и Египта. Правительство Израиля рано утром 22 ноября, после шестичасового заседания, одобрило сделку по освобождению пленных.