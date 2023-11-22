Рамалла , 22 ноября, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Лидеры палестинского движения ХАМАС подтвердили 22 ноября достижение соглашения с властями Израиля о четырехдневном перемирии для возвращения и обмена заложниками.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

В заявлении ХАМАС уточняется, что перемирие было достигнуто после многодневных переговоров, с помощью усилий Катара и Египта.

Правительство Израиля рано утром 22 ноября, после шестичасового заседания, одобрило сделку по освобождению пленных.

За четыре дня в обмен на 150 палестинских заключенных из израильских тюрем ХАМАС на свободу отпустит 30 детей, восемь матерей и ещё 12 женщин.

Израиль в течение суток опубликует имена пленных, которые будут освобождены, чтобы израильтяне могли обжаловать решение.

По достигнутому соглашению обе стороны должны прекратить огонь и гарантируют остановить военные действия во всех районах Газы. Также в период перемирия будет обеспечена доставка гуманитарной помощи, чрезвычайной медицинской помощи и топлива.

Как сообщало ИА Регнум, в случае одобрения правительством Израиля сделки с ХАМАС об освобождении заложников, её могут запустить уже 23 ноября.

Руководство Израиля готовится принять «тяжёлое, но правильное решение» по сделке об освобождении части заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Об этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил перед началом чрезвычайного заседания правительства по этому вопросу.