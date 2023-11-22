Тель-Авив, Израиль, 22 ноября, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Правительство Израиля рано утром 22 ноября, после шестичасового заседания, одобрило сделку с движением ХАМАС об освобождении пленных и паузе в военных действиях в секторе Газа. Об этом сообщила газета Haaretz.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

В ХАМАС подтвердили договоренности с Израилем о четырехдневном перемирии для возвращения пленных.

Таким образом, за четыре дня на свободу отпустят в обмен на 150 палестинских заключенных из израильских тюрем 30 похищенных детей, восемь матерей и ещё 12 женщин.

Израиль в течение суток опубликует имена пленных, подлежащих освобождению, чтобы израильтяне могли обжаловать решение.

Как сообщало ИА Регнум, в случае одобрения правительством Израиля сделки с ХАМАС об освобождении заложников, её могут запустить уже 23 ноября. Такое предположение высказывал старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

Руководство Израиля готовится принять «тяжёлое, но правильное решение» по сделке об освобождении части заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Об этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил перед началом чрезвычайного заседания правительства по этому вопросу.

В результате обсуждаемой сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС по пленным освобождены по большей части будут дети.