Тель-Авив, Израиль, 22 ноября, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Руководство Израиля готовится принять «тяжёлое, но правильное решение» по сделке об освобождении части заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Об этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил перед началом чрезвычайного заседания правительства по этому вопросу.

Moscow-jerusalem.ru Биньямин Нетаньяху

Премьер сказал, что тяжелое, но правильное решение поддерживают службы безопасности.

«Наши войска останутся в безопасности во время режима прекращения огня, а наши боевые возможности будут улучшены именно за эти дни тишины», — пояснил Нетаньяху.

Он не рассказал о подробностях сделки, но подчеркнул, что даже временное прекращение огня не отменит военные планы ЦАХАЛ в секторе Газа.

«Мы не успокоимся, пока не добьёмся полной победы и не добьёмся возвращения всех заложников. Это наша общая моральная обязанность. Война продолжается», — добавил израильский политик.

Как сообщало ИА Регнум, в результате обсуждаемой сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС по пленным освобождены по большей части будут дети.

Предполагается, что кроме детей из плена ХАМАС в первую очередь освободят израильтян и тех, кто имеет двойное гражданство.

ХАМАС и израильские власти близки к заключению перемирия в секторе Газа, заявил председатель политбюро радикалов Исмаил Хания.