Вашингтон, 21 ноября, 2023, 23:29 — ИА Регнум. В результате обсуждаемой сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС по пленным освобождены по большей части будут дети. Об этом сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

Предполагается, что кроме детей из плена ХАМАС в первую очередь освободят израильтян и тех, кто имеет двойное гражданство.

Как сообщало ИА Регнум, ХАМАС и израильские власти близки к заключению перемирия в секторе Газа, заявил председатель политбюро радикалов Исмаил Хания.

Первые 50 или более пленных будут освобождаться небольшими партиями каждые 24 часа. При этом нет ясности, сколько из 239 человек, которые, предположительно, удерживаются в плену в секторе Газа, будут освобождены по соглашению. Контроль за соблюдением перемирия будет осуществляться с помощью наблюдения с воздуха.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о проведённой встрече с семьями заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Политик рассказал о дипломатических, разведывательных и оперативных усилиях, которые ведутся властями круглосуточно. Он заверил семьи заложников, что возвращение их близких является его личной ответственностью.