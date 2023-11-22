Тель-Авив, Израиль, 22 ноября, 2023, 03:33 — ИА Регнум. В случае одобрения правительством Израиля сделки с ХАМАС об освобождении заложников, её могут запустить уже 23 ноября. Такое предположение высказал старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

После одобрения и 24-часового периода, когда Верховный суд может заслушать петиции и отклонить их, Израиль перейдёт к работе над осуществлением сделки.

«Это может быть в четверг, 23 ноября», — сказал Регев британскому телеканалу Sky News.

Он также добавил, что Израиль может рассмотреть сроки продления прекращения огня.

Как сообщало ИА Регнум, руководство Израиля готовится принять «тяжёлое, но правильное решение» по сделке об освобождении части заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Об этом премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил перед началом чрезвычайного заседания правительства по этому вопросу.

В результате обсуждаемой сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС по пленным освобождены по большей части будут дети.