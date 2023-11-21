Газа, Палестина, 21 ноября, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС и израильские власти близки к заключению перемирия в секторе Газа, заявил председатель политбюро радикалов Исмаил Хания.

Иван Шилов ИА Регнум Управление ХАМАС

«Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии», — говорится в заявлении лидера, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, в статье газеты The Washington Post от 18 ноября написали, что США, Израиль и ХАМАС предварительно договорились о пятидневной паузе в боях в обмен на освобождение десятков женщин и детей, удерживаемых в заложниках в Газе.

Уточнялось, что первые 50 или более пленных будут освобождаться небольшими партиями каждые 24 часа. При этом нет ясности, сколько из 239 человек, которые, предположительно, удерживаются в плену в секторе Газа, будут освобождены по соглашению. Контроль за соблюдением перемирия будет осуществляться с помощью наблюдения с воздуха.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о проведённой встрече с семьями заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Политик рассказал о дипломатических, разведывательных и оперативных усилиях, которые ведутся властями круглосуточно. Он заверил семьи заложников, что возвращение их близких является его личной ответственностью.