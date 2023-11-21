* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 ноября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд продлил на полгода срок ареста обвиняемому в оправдании терроризма социологу и публицисту Борису Кагарлицкому (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом 21 ноября сообщили в суде.

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Отмечается, что Кагарлицкому до 13 мая продлена мера пресечения в виде содержания под стражей. Ранее в этот же суд поступило дело для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля стало известно о том, что ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма против Кагарлицкого.

На следующей день ФСБ официально предъявила ему обвинение. Как уточнил адвокат подозреваемого Сергей Ерохов, социологу вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета»).

Причиной для возбуждения уголовного дела стал его пост о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Подозреваемому по этой статье может грозить до семи лет лишения свободы. Свою вину Кагарлицкий не признаёт.

В августе Росфинмониторинг внёс Кагарлицкого в список террористов и экстремистов.