* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 июля, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила социологу и политологу Борису Кагарлицкому (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) обвинение в призывах к терроризму. Об этом 26 июля журналистам сообщил его адвокат Сергей Ерохов.

Александр Демьянчук/ТАСС Борис Кагарлицкий

«Ему вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета»)», — уточнил правозащитник.

Подозреваемому по этой статье может грозить до семи лет лишения свободы. Свою вину Кагарлицкий не признаёт, добавил адвокат.

По его словам, в своей деятельности его подзащитный никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм.

«Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается Российское государство», — добавил Ерохов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля стало известно о том, что ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма против социолога и политолога Бориса Кагарлицкого.

Кагарлицкий — социолог и политолог, кандидат политических наук, публицист и исследователь левого движения в России и мире. В 1994–2002 годах работал старшим научным сотрудником Института сравнительной политологии и проблем рабочего движения РАН, позднее занял пост директора Института проблем глобализации. Активно развивал журналистскую деятельность, работая в изданиях The Moscow Times, «Новая газета», «Взгляд. ру» и других, читал лекции в университетах России и США.

В мае 2022 года после его совместных проектов с Фондом Розы Люксембург (НКО, признанное в России иностранным агентом) политолога признали иностранным агентом.