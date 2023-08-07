* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Москва, 7 августа, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс социолога Бориса Кагарлицкого (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в реестр террористов и экстремистов. Его данные появились на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу 7 августа.

Наталия Казаковцева/ТАСС Социолог Борис Кагарлицкий (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом; включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Физические лица… Кагарлицкий Борис Юльевич, 29.08.1958 года рождения, город Москва», ― указано в реестре.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля стало известно о том, что ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма против Кагарлицкого.

На следующей день ФСБ официально предъявила ему обвинение. Как уточнил адвокат подозреваемого Сергей Ерохов, социологу вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета»).

Причиной для возбуждения уголовного дела стал его пост о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Подозреваемому по этой статье может грозить до семи лет лишения свободы. Свою вину Кагарлицкий не признаёт.

Ранее ФСБ обратилась в Сыктывкарский городской суд с ходатайством об аресте социолога. 26 июля суд удовлетворил просьбу ФСБ и отправил политолога в СИЗО. Подозреваемого арестовали на два месяца ― до 24 сентября 2023 года включительно.