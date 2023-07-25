* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 25 июля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма против социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом). Об этом 25 июля сообщила адвокат Юлия Кузнецова.

Александр Демьянчук/ТАСС Борис Кагарлицкий (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом)

«Я защищаю известного психолога Александра Арчагова. Сегодня у него проходил обыск, на котором я присутствовала. Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого. Расследование дела ведет ФСБ», — привёл её слова ТАСС.

Кагарлицкий — социолог и политолог, кандидат политических наук, публицист и исследователь левого движения в России и мире. В 1994–2002 годах работал старшим научным сотрудником Института сравнительной политологии и проблем рабочего движения РАН, позднее занял пост директора Института проблем глобализации. Активно развивал журналистскую деятельность, работая в изданиях The Moscow Times, «Новая газета», «Взгляд. ру» и других, читал лекции в университетах России и США.

В апреле 1982 года Кагарлицкого арестовали, по решению суда некоторое время он провёл в Лефортовской тюрьме по обвинению в антисоветской пропаганде. Впоследствии в результате сотрудничества со следствием его освободили.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая 2022 года политолога признали иностранным агентом после его совместных проектов с Фондом Розы Люксембург (НКО, признанное в России иностранным агентом).