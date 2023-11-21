Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ самолётами Су-34
Москва, 21 ноября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения укреплённых позиций ВСУ российскими самолётами Су-34. Видео опубликовано 21 ноября в Telegram-канале ведомства.
«Экипажи истребителей-бомбардировщиков выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ в любое время суток и любых метеорологических условиях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе очередного вылета были уничтожены укреплённые позиции ВСУ на южнодонецком направлении.
Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны показало видео поражения техники ВСУ на правом берегу Днепра. На кадрах видно, как украинская техника уничтожается в результате ударов российских беспилотников.
Ранее Минобороны опубликовало кадры ударов по позициям ВСУ из гаубиц «Мста-Б» на запорожском направлении. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчётами беспилотников позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на больших расстояниях.
Кроме того, Минобороны показало кадры штурма позиций ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Российские бойцы уничтожили опорный пункт противника в лесопосадках. Сначала огневые точки были подавлены ударными беспилотниками, а затем бойцы ВС РФ стремительно атаковали подразделения ВСУ.