Москва, 21 ноября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения укреплённых позиций ВСУ российскими самолётами Су-34. Видео опубликовано 21 ноября в Telegram-канале ведомства.

Mil.ru

«Экипажи истребителей-бомбардировщиков выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ в любое время суток и любых метеорологических условиях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе очередного вылета были уничтожены укреплённые позиции ВСУ на южнодонецком направлении.

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Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны показало видео поражения техники ВСУ на правом берегу Днепра. На кадрах видно, как украинская техника уничтожается в результате ударов российских беспилотников.

Ранее Минобороны опубликовало кадры ударов по позициям ВСУ из гаубиц «Мста-Б» на запорожском направлении. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчётами беспилотников позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на больших расстояниях.

Кроме того, Минобороны показало кадры штурма позиций ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Российские бойцы уничтожили опорный пункт противника в лесопосадках. Сначала огневые точки были подавлены ударными беспилотниками, а затем бойцы ВС РФ стремительно атаковали подразделения ВСУ.