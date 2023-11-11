Москва, 11 ноября, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры ударов по позициям ВСУ из гаубиц «Мста-Б» на запорожском направлении. Видео опубликовано 11 ноября в Telegram-канале ведомства.

«Выполняя огневое прикрытие действий мотострелковых подразделений в районе Работино, расчёты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» разгромили очередной опорный пункт противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчётами беспилотников позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на больших расстояниях.

В ведомстве добавили, что артиллеристы незамедлительно получают данные о результатах огневого поражения целей, что позволяет им нанести максимальный урон бронетехнике и живой силе украинских националистов.

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Как сообщало ИА Регнум, Минобороны показало кадры штурма позиций ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Российские бойцы уничтожили опорный пункт противника в лесопосадках. Сначала огневые точки были подавлены ударными беспилотниками, а затем бойцы ВС РФ стремительно атаковали подразделения ВСУ.

Ранее военное ведомство показало кадры поражения грузовика с боеприпасами ВСУ. Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил автомобиль, после чего он загорелся.

Минобороны также опубликовало кадры уничтожения позиций 81-й бригады ВСУ. Отмечается, что российские артиллеристы прореживают ряды 81-й аэромобильной бригады противника в районе Белогоровки.