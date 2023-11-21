Киев, 21 ноября, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает 21 ноября газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Moritz Frankenberg/Global Look Press Министр обороны Германии Борис Писториус

По информации издания, германский министр утром приехал в столицу Украины на поезде. У Писториуса запланированы переговоры с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Писториус во второй раз посетил Киев в должности министра обороны ФРГ. Его первый визит на Украину состоялся в феврале текущего года, тогда Писториус встретился с Зеленским.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября на Украину прибыл министр обороны США Ллойд Остин. О его визите не было объявлено заранее. Глава Пентагона заявил, что киевский режим получит от США дополнительную военную помощь на $100 млн.