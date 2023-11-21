Москва, 21 ноября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Запад на деле пока не готов завершить украинский конфликт, а потому глава киевского режима Владимир Зеленский также продолжает активно отрицать возможность скорого перемирия с Москвой. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил член Общественной палаты РФ, политолог Александр Асафов.

IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Ранее украинский лидер в интервью журналу The Sun заявил, что не готов сейчас садиться за стол переговоров с Россией. Он признал, что украинским военным на поле боя сейчас тяжело. Однако, «дружить» и идти на мирный договор с Москвой глава киевского режима отказался.

Политолог Асафов заметил, что несмотря на то, что во многих зарубежных СМИ с регулярной периодичностью появляются сообщения о том, что США и страны ЕС задумываются о завершении конфликта на Украине, допускают «корейский сценарий» и мягко подготавливают к этому киевских властей, на самом деле расходится с реальными действиями западных элит. Так, например, прибывший в Киев глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что они готовы безоговорочно продолжать поддерживать Украину. О чём также говорили президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен.

«Как неоднократно отмечали разные международные акторы, разрешить украинской элите выходить на переговорный трек должны американцы. А пока этого не будет, можно сколько угодно фантазировать по поводу десятка пунктов украинских требований. Это всё равно мало связано с реальным политическим процессом и обстоятельствами по готовности к переговорам сторон. К тому же любая готовность политических элит на Украине идти на переговоры приведёт к демонтажу киевского режима», — подчеркнул Асафов.

По его мнению, США посредством Украины сейчас оказывают давление на Россию, истощают её ресурсы. И пока Вашингтон может этим заниматься без ущерба для себя и угроз, то конфликт будет продолжаться, а украинский лидер — по-прежнему твердить о невозможности и нежелании идти на переговоры. К тому же, политолог напомнил заявление российского президента Владимира Путина о том, что Москва будет готова завершить спецоперацию сразу после того, как западные страны под руководством США прекратят поставлять оружие на Украину.

«Это действительно так. Но я не вижу пока готовности к прекращению давления на Россию таким изощрённым инструментом — украинским конфликтом», — добавил политолог.

Также он отметил, что в указанном же интервью Зеленский говорит про необходимость увеличения поставок западного оружия, поскольку пока Россия не боится, потому что не чувствует, что противостоит кому-то ещё, кроме Украины. Глава киевского режима добавил, что если Запад не может поставлять боевую технику бесплатно, то Украина готова его покупать или обзавестись соответствующим производством на своей территории.

«Но это определённое лукавство. Потому что всё оружие и так не совсем бесплатное. Вооружение и финансирование проходит по различным кредитным линиям. Эта помощь не бескорыстна», — отметил Асафов.

По его мнению, здесь вопрос в другом — необходимое оружие отсутствует, и его запасы серьёзно истощились у самих западных производителей.

Но также любопытной деталью в данном интервью, по мнению Асафова, которая заслуживает отдельного внимания, является его новый «жанр», который в последнее время набирает популярность среди украинских элит.

«Мы видим новый жанр, когда украинские политические элиты обмениваются сообщениями через западную прессу, пытаясь таким образом получить подкрепление своей позиции у западных акторов. И главное сообщение в этом интервью адресовано главкому ВСУ Валерию Залужному, когда Зеленский говорит, что нехорошо военному человеку идти в политику и заниматься политическими вопросами. Что именно из-за этого у украинской армии ничего не получается на поле боя», — поделился политолог.

Так, по его мнению, глава киевского режима осудил прошлое интервью Залужного изданию Economist и вновь указал на серьёзные противоречия между главкомом ВСУ и украинским лидером.

Глава киевского режима Зеленский неоднократно препятствовал возможности перейти к мирным переговорам с Россией. Более того, он ввёл официальный запрет на государственном уровне на любые переговоры с Москвой. При этом российский президент Владимир Путин подчёркивал, что Москва никогда не отказывалась от диалога с киевскими властями и всегда была готова рассмотреть варианты прекращения конфликта.

В статье для издания Brave New Europe говорится о том, что страны НАТО вынудили главу киевского режима отказаться от переговоров с Россией. Такой точки зрения придерживаются бывший советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург, профессор политических наук Свободного университета Берлина Хайо Функе и экс-председатель Военного комитета НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куятв. Эксперты назвали переговоры 2022 года в своём роде уникальными из-за того, что близость русских и украинцев позволила им в кратчайшие сроки достигнуть конкретных условий мира. В планы НАТО это не входило, поскольку это не позволило бы расширить влияние альянса и ослабить Россию.