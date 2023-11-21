Киев, 21 ноября, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг идею мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжёлое положение ВСУ на передовой. Об этом он заявил в интервью британскому таблоиду The Sun.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией — нет», — заявил Зеленский изданию.

При этом Зеленский уверенно заявил, что Россия сама не стремится к миру, а потому Киев не может пойти на «мир любой ценой».

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский считает, что заниматься политикой для военных — большая ошибка, потому что они начинают уделять больше внимания политической карьере, а не своей работе.

Военно-промышленный комплекс США преследует от «проекта Украина» только одну цель — получение прибыли. Очередной пакет военной помощи Украине не что иное, как успокоительная пилюля, анонсированная Западом в канун десятилетия «евромайдана», заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что до 2014 года даже подумать не мог о возможности конфликта между Россией и Украиной. Глава государства никогда не отказывался от мирных переговоров, которые могут привести к миру на Украине.