Вашингтон, 21 ноября, 2023, 02:55 — ИА Регнум. Страны НАТО вынудили главу киевского режима Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией, заявили бывший советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург, профессор политических наук Свободного университета Берлина Хайо Функе и экс-председатель Военного комитета НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куятв. Об этом говорится в статье для Brave New Europe.

Tccb.gov.tr Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. 2022

«Нет никаких сомнений в том, что эти мирные переговоры провалились из-за сопротивления со стороны НАТО и, в частности, со стороны США и Великобритании. Причина в том, что такое мирное соглашение было бы равносильно поражению НАТО, прекращению расширения НАТО на восток и, таким образом, концу мечты об однополярном мире, в котором доминируют США», — написали в публикации.

Всего через месяц после начала спецоперации Россия и Украина смогли согласовать общие контуры урегулирования конфликта. Киев заверил, что не вступит в НАТО и не допустит размещения иностранных военных баз на своей территории взамен на признание территориальной целостности страны, отметил Шуленберг.

Ещё в начале марта 2022 года Зеленский связался не только с бывшим премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, но и с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером и попросил использовать свои тесные личные связи с российским лидером Владимиром Путиным для посредничества между Киевом и Москвой в надежде скорейшего разрешения конфликта.

Эксперты назвали переговоры 2022 года в своём роде уникальными из-за того, что близость русских и украинцев позволила им в кратчайшие сроки достигнуть конкретных условий мира. В планы НАТО это не входило, поскольку это не позволило бы расширить влияние альянса и ослабить Россию.

После того, как в Киеве признали выгодность результатов переговоров, вся ответственность за нанесённый Украине ущерб возлагается на тех, кто выступал за продолжение конфликта, сказано в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября Зеленский заявил, что конфликт на территории Украины продлится долго и ждать быстрых изменений ситуации на поле боя не следует. Для ВСУ каждый день будут какие-нибудь сюрпризы, сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что до 2014 года даже подумать не мог о возможности конфликта между Россией и Украиной. Глава государства никогда не отказывался от мирных переговоров, которые могут привести к миру на Украине. Ключ к решению проблемы на стороне Запада, достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения. В этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров, добавил Путин.